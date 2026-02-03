In vista di un'altra nuova "grande notte" di Champions League, i tifosi nerazzurri sono chiamati "a sostenere l'Inter in una partita fondamentale per la stagione europea", ovvero Inter-Bodø/Glimt, partita per la quale il club meneghino aprirà la vendita dei tagliandi da giovedì 5 febbraio, esclusivamente online su inter.it/tickets. Di seguito le indicazioni per le fasi di vendita.

CONFERMA POSTO ABBONATI

La prima fase sarà dedicata alla conferma posto per tutti gli abbonati Serie A 25-26 (FULL, PLUS e BASE).

Da giovedì 5 febbraio alle ore 12:00 a venerdì 6 febbraio alle ore 13:00, tutti gli abbonati potranno confermare il proprio posto o sceglierne un altro tra quelli a disposizione. Sarà possibile acquistare fino a 4 biglietti nella stessa transazione, a condizione che tutti gli intestatari siano abbonati.

I possessori di abbonamento nei posti riservati alla UEFA, organizzatore dell’evento, potranno scegliere, in questa fase, un qualsiasi altro posto tra quelli a disposizione.

Tutti i biglietti saranno caricati sulla propria tessera Siamo Noi, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio.

FASE 1 - VENDITA ANTICIPATA ABBONATI E SOCI INTER CLUB

Venerdì 6 febbraio dalle ore 16:00 e fino alla mezzanotte di domenica 8, la vendita sarà riservata agli abbonati Serie A 25-26 (di qualsiasi tariffa) e ai Soci Inter Club (sia Plus che Base) che potranno acquistare fino a 4 biglietti per i propri amici interisti.

Per i Soci Inter Club: in questa fase sarà necessario che sia l’acquirente che l’intestatario siano soci attivi per la stagione in corso.

Si specifica, inoltre, che i biglietti acquistati in questa fase verranno emessi in formato PDF, ad eccezione del Secondo Verde che continuerà ad essere riservato ai possessori di tessera Siamo Noi e caricato digitalmente sulla stessa.

Per accedere alla vendita è obbligatorio essere iscritti a INTERISTA ed aver associato la propria Tessera Siamo Noi (sulla quale è caricato l'abbonamento) o tessera Inter Club al proprio profilo su inter.it