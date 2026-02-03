Dopo quanto emerso nelle ore addietro dopo l'arresto di un ultrà di 19 anni appartenente - secondo quanto svelato da ANSA - alla Curva Nord, capo del direttivo della Nord, Nino Ciccarelli, è tornato a parlare pubblicamente per precisare che, diversamente da quanto emerso dalle indiscrezioni circolate, il giovane fermato dalle forze dell'ordine non farebbe parte del gruppo Viking.

"Non voglio dilungarmi, voglio solo precisare una cosa: si parla di un appartenente dei Viking e non lo era. Questo non cambia la situazione, però voglio solo precisare che non faceva parte dei Viking" dice Ciccarelli nel suo breve discorso pubblicato su Instagram.