Il Milan sfida il Bologna con l'obiettivo di vincere per riportarsi a -5 dall'Inter, ora a +8 dai rossoneri dopo la vittoria di Cremona. Raggiunto da DAZN prima del fischio d'inizio, il direttore sportivo milanista Igli Tare carica la squadra di Allegri in vista del match del Dall'Ara: "Dobbiamo guardare a noi stessi, il destino è nelle nostre mani - la parole dell'albanese -. Bisogna guardare avanti e fare una partita importante e vincerla dando continuità alla classifica e alle nostre aspettative".

Perché il Milan cercava un altro attaccante?

"L'operazione Mateta riguardava il futuro e non il presente, abbiamo cercato di anticiparla poi abbiamo constatato questo problema fisico decidendo di non andare avanti nella trattativa poi in futuro si vedrà. La squadra finora ha fatto molto bene, Leao ha questo problema nelle ultime settimane. Pulisic ha qualche problemino, ma siamo felici di questa squadra e andiamo avanti senza cercare alibi".