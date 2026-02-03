È online la terza fase del concorso Pirelli, che resterà attiva fino al 17 febbraio all'interno della loyalty INTERISTA. L'iniziativa mette in palio una coppia di biglietti in Hospitality per Inter–Atalanta, offrendo ai tifosi l'opportunità di vivere la sfida di San Siro da una prospettiva esclusiva. Per i vincitori più fortunati è previsto anche un set di pneumatici Pirelli. L'estrazione finale dei premi è programmata per il 23 febbraio. Per partecipare è sufficiente accedere alla propria area personale su INTERISTA, il programma gratuito di loyalty dedicato ai tifosi nerazzurri. Un'occasione unica per vivere una notte speciale nel segno dei colori nerazzurri.