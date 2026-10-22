L'Inter vuole dare molta continuità ai recenti risultati di campionato e per questo attende domenica all'ora di pranzo la Fiorentina. Diamo uno sguardo a qualche dato interessante proposto da Opta: i nerazzurri sono rimasti imbattuti in 16 delle ultime 18 sfide contro la viola, totalizzando 10 vittorie e 6 pareggi. E vincendo quattro delle sei più recenti, con un pari e una sconfitta.