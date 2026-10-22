Spazio ad analisi e commenti all'indomani di Inter-Shakhtar 1-0. C'è chi si ferma all'espulsione rimediata da Bastoni senza sottolineare la sua ottima prestazione da centrale nella difesa a 3 nerazzurra. E c'è chi come sempre si permette di sentenziare su un giocatore dopo la prima partita da titolare.

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Sezione: Copertina / Data: Gio 22 ottobre 2026 alle 16:42
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.