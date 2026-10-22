Cristian Brocchi, ex calciatore di Milan, Lazio, Inter e Fiorentina e oggi opinionista e commentatore per DAZN, ha analizzato per Sitiscommesse.com Inter-Fiorentina, sfida dell'8ª giornata di Serie A 2026/2027, soffermandosi in particolare sull'Inter, reduce dall'1-0 di mercoledì a San Siro contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League. Per Brocchi l'Inter resta "la squadra più forte in assoluto": i gol presi a inizio gara sono "momenti di disattenzione", non un problema di energie. E su Carlos Augusto, che ha allenato per primo in Italia: "rinnoverà". Ecco i punti chiave dell'analisi:

Disattenzione, non stanchezza

"A volte ha dei momenti di disattenzione, secondo me, perché quando ti senti così forte pensi sempre che il tuo compagno possa aiutarti a risolvere la situazione", spiega Brocchi..

Bonny cresce, le gerarchie restano

"Bonny è sicuramente un attaccante forte, che sta crescendo", osserva l'ex centrocampista, che però non ha dubbi: "Penso, però, che i due titolari siano comunque Lautaro e Thuram e che il terzo attaccante sia Esposito".

Carlos Augusto verso il rinnovo

"Ho avuto la fortuna di essere il primo allenatore ad allenarlo in Italia e ho visto la sua crescita esponenziale", racconta Brocchi, convinto che " l'Inter non si lascerà sfuggire un giocatore del genere".