Tra i giocatori che hanno preso più elogi in queste ore, dopo la prestazione di Inter-Shakhtar Donetsk, c'è sicuramente Josep Martinez. Volti altissimi sui quotidiani, commenti tutti positivi, lo spagnolo è stato tra i protagonisti di una gara nella quale, prima del rosso a Bastoni, i nerazzurri non avevano fatto benissimo.
"Ebbene, proprio nel momento più complicato, la squadra nerazzurra ha trovato la lucidità e il coraggio che le erano mancati in precedenza - riporta il Corriere dello Sport - . Prima, infatti, si era vista un’Inter timorosa, appesantita dalle difficoltà europee e più preoccupata di non prendere gol piuttosto che di aggredire l’avversario per cercare il vantaggio. Un atteggiamento quasi inedito per la formazione di Chivu, che, da parte sua, ha ancora una volta ha fatto le scelte giuste in occasione nei cambi e pure nel ridisegnare la squadra dopo l’espulsione. E la scena, alla fine, se l'è presa anche Martinez. Già, perché il principale colpevole delle cadute con Real e Bruges, è stato l'altro eroe della serata, con le parate nel finale".
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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