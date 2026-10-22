In un passaggio della conferenza stampa, andata in scena a due giorni da Cagliari-Bologna, Raffaele Palladino ha ripensato alla sconfitta subita contro l'Inter, la sua prima da quando ha assunto l'incarico di allenatore dei rossoblu: "Abbiamo fatto un grande primo tempo, il rammarico è averla lasciata aperta sull'1-0 perché l'Inter con le qualità che ha ti può sempre mettere in difficoltà. Tuttavia quest'ultima gara mi ha lasciato diversi spunti su cui lavorare. Sono un perfezonista e vorrei che la mia squadra giocasse sempre meglio e migliorasse di gara in gara. Questo Bologna deve continuare a crescere, da quando sono arrivato fino a fine campionato. L'atteggiamento non lo abbiamo mai sbagliato: la squadra ha mostrato sempre attaccamento alla maglia e la volontà di voler andare forte. Questo è un gruppo di ragazzi che lavora sodo. Tuttavia si può migliorare sulla fase offensiva, sulla tecnica, sulla fluidità di gioco. Sto insistendo su questi concetti durante la settimana e credo che i miglioramenti si stiano vedendo. Dovremo continuare a lavorare a testa bassa, mantenendo la fame e lo spirito che contraddistingue il Bologna".