Anche il portiere Josep Martinez si sofferma ai microfoni di Prime a fine partita, che stavolta lo ha visto protagonista in positivo con diverse parate importanti: "Non sono contento solo per me ma per tutta la squadra, una vittoria di squadra, di sofferenza, sacrificio da parte di tutti, sono contento per tutti i ragazzi".

Come hai vusuto questo periodo?

"So che sono il portiere dell'Inter, devo sempre dare il meglio di me, l'inizio stagione non è stato dei migliori per tutti noi ma dobbiamo stare sereni, lavorare, pensare solo alla squadra e analizzare le cose che si fanno meno bene e da lì cominciare a crescere. Ci sono tante partite importanti per il nostro percorso"