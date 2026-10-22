Il Borussia Dortmund è la squadra che, dopo la terza giornata della fase campionato della Champions League 2026/27, registra il maggior numero di spettatori allo stadio. Secondo i dati elaborati da Calcio e Finanza sulla base dei report ufficiali UEFA, i tedeschi guidano la classifica con 77.500 presenze, davanti al Bayern Monaco con 75mila e al Real Madrid con 73.937.

Al quarto posto si trova il Manchester United, mentre l’Inter scende dalla quarta alla quinta posizione, con una media di 73.606 spettatori dopo due partite casalinghe, compresa quella contro lo Shakhtar Donetsk.

Tra le italiane si distingue anche la Roma, che entra nella top ten grazie agli oltre 64mila tifosi presenti nelle gare contro Real Madrid e Slovan Bratislava. Più indietro il Napoli, al 22° posto, mentre il Como occupa la penultima posizione, penalizzato dalla capienza ridotta dello stadio Sinigaglia.

Sezione: News / Data: Gio 22 ottobre 2026 alle 16:28
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.