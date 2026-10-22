La Fiorentina non intende archiviare le polemiche arbitrali legate alla sfida contro il Como. Insoddisfatta delle spiegazioni ricevute dalla Lega, la società viola è pronta a rivolgersi alla FIGC per ottenere gli audio dei colloqui arbitrali e fare chiarezza sugli episodi contestati, dal mancato intervento del VAR in occasione del primo gol lariano al fuorigioco che ha portato all’annullamento del possibile 2-2 di Pongracic.
Proteste
Con un duro comunicato, il club ha definito le controdeduzioni ricevute «non soddisfacenti e non esaustive», sottolineando il rischio che simili situazioni possano compromettere la credibilità dell’intero sistema arbitrale. Una linea sostenuta anche da Giuseppe Commisso, che ha chiesto ai dirigenti di proseguire la battaglia per ottenere risposte concrete. Il malcontento viola nasce da una serie di episodi contestati nel corso della stagione, tra cui la manata di Hermoso a Mastantuono prima del gol di Malen contro la Roma, la rete non convalidata a Fagioli a Genova e gli interventi arbitrali discussi nella gara con il Como. Le proteste hanno coinvolto anche il direttore sportivo Paratici, sanzionato complessivamente con 15mila euro dopo i confronti con gli arbitri Doveri e Di Bello. Sul tema è intervenuto anche il direttore generale Alessandro Ferrari, che ha richiamato l’importanza delle nuove tecnologie, sottolineando però la necessità che vengano utilizzate correttamente e funzionino in modo adeguato.
Timori
Intanto, in vista della sfida contro l’Inter a San Siro, è arrivata la designazione di Mariani di Aprilia, con Fabbri e Santoro al VAR. Un arbitro che evoca precedenti favorevoli alla Fiorentina, vittoriosa in 11 delle 19 partite dirette dal fischietto laziale. Resta comunque il timore in casa viola che contro la capolista, partita in cui la moviola è spesso stata al centro, possano ripetersi ulteriori errori in una fase delicatissima della stagione. Intanto dopo gli errori contestati nell’ultima giornata, Di Bello salterà il prossimo turno di campionato. Paterna, invece, tornerà al VAR in Sudtirol-Sampdoria, in Serie B, e successivamente in Lecce-Juventus.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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