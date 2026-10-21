E' sempre Carlos Augusto, autore del gol vittoria, a presentarsi in mixed zone dopo la vittoria sullo Shakhtar, queste le sue parole raccolte dal nostro inviato: "Sono contento per il gol, per questo periodo che sto passando ma sono più contento per la squadra. Abbiamo dimostrato che anche in partite difficili, uno in meno sappiamo soffrire. Conosco Mkhitaryan, mi ha messo una gran palla, metà gol è suo, brava tutta la squadra non è mai facile giocare uno in meno".

Fisicamente avete fatto più fatica?

"Dopo due sconfitte non era facile ma conosciamo le nostre capacità, sapevamo che dovevamo vincere e sono contento".

Quanto era importante tornare a vincere con un clean sheet?

"Da difensore è importante non prendere gol ma tutti devono difendere e tutti devono correre e abbiamo dimostrato di volere questo clean sheet".

Sentivate che se non aveste vinto rischiavate?

"Non dico che avevamo paura ma siamo abituati alla pressione, sappiamo che in Champions non ci sono partite facili, loro hanno qualità, palleggio è stata una vittoria importante".

Hai parlato con Bastoni?

"Ero di spalle non ho visto niente sull'espulsione, sappiano come sono le cose in Champions ma anche uno un meno abbiamo dimostrato forza".

FcIN - Parli sepre di gruppo ma si può parlare in questo momento di Carlos piu altri dieci?

"Non parlo mai di me perché il calcio si gioca in undici e sono contento per il mio periodo ma la cosa più importante è vincere le partite e se aiuto i compagni sono contento. Se vuoi vincere i campionati hai bisogno di tutti anche quelli che giocano meno".

E' il tuo momento migliore questo.

"Secondo me dai numeri sì, è un periodo bello, spero di continaure così, nel calcio si cambia velocemente ma in campo voglio aiutare i miei compagni, poi se riesco anche a fare gol meglio ancora".

Il cartellino rosso vi ha dato la scossa?

"Uno in meno non era facile, loro avevamo voglia di segnare".

Quanto è stato importante vincere?

"Dobbiamo pensare partita dopo partita, dobbiamo concentrarci sulle prossime, abbiamo tante partite e pensare una alla volta".

Rinnovo?

"Siamo parlando state tranquilli, io sono tranquillo".