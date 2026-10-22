Da zero vittorie italiane in Champions nel secondo turno, a quattro su quattro nel terzo. Il destino italiano nella massima competizione europea è cambiato radicalmente nel giro di una settimana: non accadeva dal 2018 che tutte e quattro le squadre italiane centrassero contemporaneamente i tre punti: allora Inter, Napoli, Roma e Juventus fecero bottino pieno rispettivamente contro PSV (2-1), Liverpool (1-0), Viktoria Plzen (5-0) e Young Boys (3-0). Ha aiutato la modesta caratura dei rispettivi avversari (Manchester a parte) e il fatto di giocare in casa, ma è arrivato comunque un segnale importante per il calcio italiano. Soprattutto le squadre italiane passano dai soli 4 punti totali raccolti nelle prime due giornate ai 16 totali dopo l'ultimo turno, grazie al suddetto en-plein che ha fruttato 12 punti totali.

Il confronto con lo scorso anno

Ora anche il confronto con la scorsa edizione di Champions fa meno paura: come detto sono 16 i punti totali conquistati dalle italiane dopo 3 turni, lo scorso anno erano 18, appena due in più. Alla fine della League Phase, in 8 partite le italiane avevano totalizzato un totale di 49 punti e tre italiane erano passate come teste di serie, eliminato invece il Napoli.

Altro record di questo terzo turno: tre squadre su quattro hanno realizzato quattro gol ai rispettivi avversari. Quattro vittorie su quattro anche in Youth League, con le formazioni Primavera che hanno battuto tutte i rispettivi avversari.