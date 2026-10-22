Leonardo Bonucci non ha mai fatto mistero di rivedere se stesso in campo quando osserva le movenze di Alessandro Bastoni: "Credo che sia il giocatore che più si avvicini alle mie caratteristiche - ha detto l'ex difensore della Juve e della Nazionale italiana a TMW -. Oggi il calcio si è evoluto e vediamo tanto gioco da dietro. Mi piace pensare di essere stato un pioniere. Giocare da centrocampista a livello giovanile mi ha aiutato tanto".

Proseguendo il discorso sull'interista, Bonucci si è espresso così sulle difficoltà che quest'ultimo ha incontrato nel 2026: "Ne parlavamo ieri sera. Tutti passiamo attraverso momenti difficili: oggi vedo un Bastoni maturato in leadership e comunicazione, ma anche in campo. Poi capitano i momenti duri, purtroppo li abbiamo vissuti insieme, ma come dico sempre: se hai un sogno, fissati su quello e non ascoltare quello che ti gira intorno. Poi diventa difficile da gestire. Nel caso di Alessandro, il fatto di non aver giocato la prima partita con il Belgio l'ha un po' aiutato, si è sgonfiato da tensioni che aveva".