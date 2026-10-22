La risonanza magnetica a cui è stato sottoposto oggi Gonçalo Ramos, per valutarne l’affaticamento al polpaccio sinistro accusato nelle scorse ore, ha dato esito negativo. L'attaccante portoghese, ovviamente assente stasera dalla trasferta di Bournemouth del Milan, potrà rientrare già nei prossimi giorni in gruppo in vista dei prossimi impegni dei rossoneri, compreso il derby del prossimo 31 ottobre. 

Diverso il discorso per Samuel Chukwueze che, dopo un consulto specialistico, ha iniziato un trattamento infiltrativo all'anca sinistra infortunata. Le condizioni del nigeriano verranno rivalutate tra 10 e 15 giorni.

Sezione: Il resto della A / Data: Gio 22 ottobre 2026 alle 16:56
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.