Novità in vista per quel che riguarda la maglia da trasferta dell'Inter per la stagione 2027/28. Secondo quanto riportato da Footy Headlines, infatti, la volontà del club nerazzurro sarebbe quello di rifarsi all'iconico stemma delle annate dal 1979 al 1988.

Il colore predominante, come praticamente tutte le maglie away, sarà il bianco. I dettagli della divisa saranno invece caratterizzati dal Lyon Blu, spesso utilizzato negli ultimi anni da Nike per i kit dell'Inter. Il ritorno al modello 1979-1988 sarà dato, come detto, dallo stemma con il Biscione, con cui la squadra vinse il suo dodicesimo Scudetto.

Il lancio ufficiale della seconda maglia per la stagione 2027-28 è previsto per luglio o agosto 2027.