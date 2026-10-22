C'è un po' di Serie A e di Inter nella top 11 della terza giornata di League Phase di Champions League. Sono infatti ben tre i giocatori del nostro campionato selezionati, con un nerazzurro: presenti Nico Paz per il Como, Scott McTominay per il Napoli e infine Carlos Augusto, match winner per l'Inter contro lo Shakhtar Donetsk. C'è anche un ex Inter, il portiere del Brugge Sommer. Di seguito il 3-5-2 scelto dallla UEFA:

Sommer (Brugge)

Mbuyamba (LASK)

Geertruida (PSV Eindhoven)

Carlos Augusto (Inter)

Foden (Man City)

Nico Paz (Como)

Rice (Arsenal)

McTominay (Napoli)

Doué (Paris Saint-Germain)

Mbappé (Real Madrid)

Kane (Bayern Monaco)