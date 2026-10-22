"Courtois è il miglior portiere che hai mai allenato?". Dopo la netta vittoria per 4-1 ieri sera del Real Madrid ai danni del Lipsia, agevolata anche dalle patate decisive dell'estremo difensore belga, a José Mourinho è stata posta questa domanda. E come sempre il portoghese ha replicato in modo spiazzante e con tanta ironia: "Se dicessi che è il migliore, Julio Cesar mi chiamerebbe tra 2 minuti, dicendo che mi ha fatto vincere la Champions League all’Inter".