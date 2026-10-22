Seconda partita di Champions League per Harm Osmers, bocciato dal Corriere dello Sport dopo la prova offerta a San Siro per Inter-Shakhtar Donetsk. Non c'è solo l'episodio del rosso a Bastoni a far discutare. Ad inizio primo tempo, infatti, c'è un colpo di testa di Alisson con la palla che sbatte sul braccio di Ocheretko, che nello spingere Bastoni stacca le braccia dal corpo in posizione innaturale: "il pallone lo colpisce sulla destra. Vero, può essere considerato inaspettato, ma la posizione delle braccia è davvero colpevole”, secondo il quotidiano.

Giusto invece non dare rigore per un altro "mani" di Marlon Gomes, dentro la figura. Quindi l'espulsione di Bastoni, "ma se il secondo giallo è davvero un’ingenuità colossale del difensore azzurro (da ammonito, mette le mani in faccia di Ocheretko, sempre lui, per allontanarlo), il primo è davvero fiscale: nella discussione con Elias, paga solo lui".