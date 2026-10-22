Va in vantaggio, poi se la vede brutta subendo la rimonta la Juventus, che alla fine trova il pareggio contro il Rennes. Sale a sette nella classifica della League Phase dell'Europa League. Apre le marcature un gol di Celik al 5'. Poi i francesi reagiscono con le reti di Tamari e Dia dal dischetto. Sempre dagli undici metri la firma di Woltemade per il pari bianconero. La Juve troverebbe anche il gol del definitivo sorpasso con Lucumì, ma l'arbitro annulla per offside.

Sezione: Il resto della A / Data: Gio 22 ottobre 2026 alle 20:46
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione