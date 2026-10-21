Lo Shakhtar Donetsk fa la sua figura a San Siro, ma esce dalla partita con l'Inter con zero punti in tasca. Un risultato che non può lasciare soddisfatto Arda Turan che, soprattutto per via della superiorità numerica dei suoi negli ultimi 25', si sarebbe aspettato qualcosa d'altro rispetto all'1-0 firmato Carlos Augusto: "Se una squadra ti batte, vuol dire che ha fatto le cose meglio di te: voglio fare i complimenti all'Inter e a Chivu. E' stata un'esperienza amara, dobbiamo imparare come disputare certe partite, in certi stadi. Abbiamo avuto un possesso palla importante in 11 contro 11, in superiorità numerica abbiamo accusato le transizioni. Non posso accettare questo risultato".

Come sta Pedrinho?

"Non sono un medico, non lo so".

Un pensiero sull'Inter.

"I miei giocatori non si aspettavano di giocare così bene, parliamo di ragazzi che hanno come idoli Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Non è facile giocare contro questi campioni, i nostri giovani avranno un futuro roseo".

Potevate fare due gol su calcio d'angolo.

"Facciamo marcatura miste, metà a uomo e metà a zona. Io ho imparato tanto all'Atletico questo fondamentale, l'Inter è forte ma sono degli esseri umani anche loro".