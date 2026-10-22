Mirwan Suwarso, presidente del Como, in un'intervista rilasciata al giornalista di LNS Hanif Thamrin su Youtube ha svelato un retroscena di mercato che ha per protagonista Petar Sucic.

"Baturina mi è stato segnalato da Fabrizio Romano, mi ha spiegato che c'era un agente interessato a incontrarmi. Ho chiesto così al nostro reparto di analisi dei dati di studiarlo e mi hanno risposto che lo conoscevano già. Giocava nella Dinamo Zagabria, in realtà il giocatore che volevamo acquistare inizialmente era Petar Sucic - svela -. Avevamo già raggiunto un accordo con il club croato, poi le commissioni richieste dagli agenti erano quasi equivalenti al prezzo del trasferimento e a quel punto ci siamo tirati indietro. Perché quando vuoi acquistare un giocatore devi mantenere dei limiti ragionevoli e fare valutazioni economiche sensate. Così abbiamo rinunciato all'operazione. Sucic è andato all'Inter e noi abbiamo avuto l'opportunità di prendere Baturina".