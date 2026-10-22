Il Biscione, stemma iconico dell'Inter nelle annate dal 1979 al 1988, potrebbe tornare di moda nel 2027-28, sulle divise away che indosseranno i nerazzurri. L'indiscrezione, lanciata questa mattina dal sito specializzato Footy Headlines, potrebbe trasformarsi nei prossimi mesi in notizia ufficiale, secondo quanto evidenzia Calcio e Finanza, dopo aver consultato il registro dei marchi dell’Unione europea (EUIPO).

Da quel controllo, infatti, è emerso che il club milanese abbia effettivamente depositato uno stemma che richiama molto da vicino il Biscione con la differenza sostanziale che - rispetto alla prima versione - questa vota saranno due le stelle ad accompagnarlo.