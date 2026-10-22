I 221 gol segnati nelle prime tre giornate della League Phase di Champions 2026/27 rappresentano un record per la competizione, con una media di 4,09 gol a partita. Superato il precedente record di 200 reti registrato nella stagione 2025/26, quando in 54 partite la media fu di 3,70 gol a partita.

Nel terzo turno, le segnature messe a referto sono state 74 gol, il secondo miglior risultato di sempre per una giornata della fase campionato o della fase a gironi della UEFA Champions League, dietro solo ai 78 della seconda giornata. 

Sezione: News / Data: Gio 22 ottobre 2026 alle 13:38
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.