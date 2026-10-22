Inter-Fiorentina, sfida valida per la 8ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà domenica 25 ottobre alle 12:30 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app. Non ci sarà quindi diretta Sky, DAZN sarà l'unica piattaforma per seguire la partita in tv, per chi non potrà essere presente fisicamente a San Siro.