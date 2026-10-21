Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu ha parlato così a Inter TV dopo la vittoria conquistata stasera contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League: “Un po’ di pressione si è vista oggi in campo per la situazione in cui ci eravamo messi. C’è stata un po’ di superficialità, siamo rimasti in dieci e siamo andati in difficoltà ma abbiamo trovato qualcosa sotto il profilo del gioco. Sono felice che abbiamo vinto anche se non abbiamo giocato sempre bene, oggi ci serviva questo. Posso citare tantissimi giocatori che hanno fatto bene oggi, quelli che sono subentrati, Barella, tutti hanno dato qualcosa in più. Quando si resta in dieci non è facile, per fortuna siamo riusciti a portare a casa una vittoria importante”, ha concluso.