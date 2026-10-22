Match winner e non solo. Ieri sera, Carlos Augusto, dopo aver regalato tre punti di platino all'Inter nella sofferta prestazione contro lo Shakhtar, complice anche l'inferiorità per l'espulsione di Alessandro Bastoni al 68', è stato eletto MVP dal Gruppo di Osservatori Tecnici della UEFA con questa motivazione: "È stato solido in difesa, un buon passatore e il suo gol ha mostrato la perfetta combinazione di disciplina difensiva e propensione offensiva", si legge sul sito della UEFA.
Sezione: Focus / Data: Gio 22 ottobre 2026 alle 12:42
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
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