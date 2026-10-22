Borja Valero è uno dei tanti tifosi della Fiorentina rimasti delusi dall'avvio di stagione molto al di sotto delle aspettative dei viola, a maggior ragione dopo l'entusiasmo generato dal mercato condotto da Fabio Paratici la scorsa estate. "Non è facile capire cosa succede a Firenze: la squadra gioca male, ed è un peccato perché questo sembrava l'anno buono per fare bene le cose, e invece dopo questo brutto inizio le difficoltà aumentano sensibilmente", ha spiegato lo spagnolo sulle frequenze di Radio Bruno.

Per ovviare a questa situazione, Paolo Vanoli starebbe pensando a un cambio di modulo, un esperimento che potrebbe vedere la luce domenica, a San Siro, contro l'Inter: "Può essere un'idea: più alternative hai, più soluzioni puoi trovare quando sei in difficoltà. Certo, andare a cambiare modulo contro una squadra come l'Inter, che è anni che gioca con gli stessi giocatori, è un rischio, ma può essere anche sorprendente per gli avversari. Bisogna capire quali giocatori Chivu schiererà, avendo giocato ieri in Champions League. Secondo me i pericoli principali vengono dalle fasce: Diouf sta facendo la differenza, Carlos Augusto ha fatto gol contro lo Shakhtar. Hanno tante soluzioni e tanti giocatori bravi, quindi la Fiorentina deve rimanere attenta fin dall'inizio".