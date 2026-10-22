C'era anche Lautaro Martinez ieri al Meazza per Inter-Shakhtar Donetsk. Pur infortunato, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il capitano nerazzurro si è presentato a San Siro per caricare i compagni prima della sfida contro gli ucraini e successivamente si è accomodato in tribuna per incitare i nerazzurri, soffrendo fino al gol decisivo di Carlos Augusto.

"Una presenza che non passa mai inosservata, quella del Toro, un gesto apparentemente scontato ma importante per far sentire la propria vicinanza ai compagni di squadra anche da infortunato. Un comportamento da capitano", scrive la rosea.