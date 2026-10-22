Vittoria doveva essere e alla fine vittoria è stata, ma non come ci si poteva attendere. Solo chi non sa di calcio poteva ritenere lo Shakhtar di Arda Turan una squadra facile da affrontare. Piena zeppa di brasiliani dai piedi educati, gli arancioneri sono un mix di tecnica e rigore tattico. E malizia che a volte sfocia nell'antisportività.

L'Inter, imbalsamata per larghi tratti del primo tempo, viene fuori nella ripresa e poi resta in 10 per il doppio giallo a Bastoni. Proprio da lì inizia una nuova partita e arriva un successo dal sapore differente.