Nelle pagelle di Tuttosport brillano in particolare due giocatori dell'Inter. Il voto più alto è per Carlos Augusto (8): "In un momento in cui Dimarco non sta facendo bene come l’anno scorso, ci pensa lui con un gol a tenere in vita l’Inter. Sulla fascia sinistra si trasforma in Carlos Meravigliao". Quindi Josep Martinez, 7,5, grazie a "una parata al 40’ su Bondar e poi una serie sul finale di interventi top".

In difesa 6,5 ad Akanji, che da braccetto "ritrova gran parte della sua efficacia". Prende invece un 4 Bastoni, "un’altra partita da centrale di difesa da dimenticare: espulso (anche se il primo giallo è un po’ misterioso), complica la vita ai suoi". Male anche Spence, 5 alla prima da titolare, "sembra gli serva altro tempo per entrare nei meccanismi del gruppo". Sufficiente Diouf, che "dà molta più vivacità", così come Barella che "fa tanto lavoro, anche se rispetto ad altre serate non ha l’invenzione". Pesante 5 a Calhanoglu, "sta recuperando condizione e minuti di gioco, ma ancora non è giocatore decisivo che conosciamo". Fa da contraltare Zielinski con il suo 7, mentre in mediana non arriva alla sufficienza anche Sucic (5,5), che cala vistosamente nella ripresa. Sufficiente Luis Henrique, ci mette "cuore nell’assedio finale", mentre Dimarco arriva a 5,5, "insolitamente poco preciso", e Bisseck entra molto bene (6,5).

In attacco altro 6,5 a Thuram, "quando l’Inter resta in dieci fa un recital a caricarsi tutti sulle spalle", mentre Bonny è sufficiente. Voto 7 a Mkhitaryan con il suo assist decisivo. Voto 6 a Chivu: "Inter lontana da quella di campionato, ma vincente".

Non bene l'arbitro Osmers, 5,5: "Al di là dell’episodio di Bastoni, la gestione dei cartellini è stata discutibile".