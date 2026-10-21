Il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella parla così a Inter TV dopo la vittoria contro lo Shakhtar Donetsk: “È determinante averla vinta, vincere fa sempre bene e in questo momento in Champions ci mancavano delle vittorie. Lo Shakhtar è una squadra che ha intensità e in Champions gli errori si pagano. Oggi forse meritavamo qualcosa in meno e abbiamo vinto rispetto ad altre partite dove meritavamo qualcosa in più e non abbiamo vinto. Ci sono partite dove devi essere più bello e altre in cui devi essere più funzionale, oggi serviva essere più funzionali. Anche oggi potevamo fare meglio ma ci portiamo a casa il risultato che in questo momento era la cosa più importante e ci serviva”.