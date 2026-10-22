Bisognerà aspettare per vedere l'infermeria dell'Inter svuotarsi. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, i nerazzurri avranno ancora due gare ravvicinate da qui a metà della prossima settimana, domenica alle 12.30 contro la Fiorentina e mercoledì alle 18.30 in casa del Venezia.

"Per entrambe le sfide - si legge sul quotidiano - mancheranno ancora i vari Lautaro, Jones, Pavard e Stones. Quest’ultimo, però, fermo dal 14 settembre, quindi da più di un mese, potrebbe tornare a disposizione per il derby del 31 ottobre, altrimenti si rivedrà il 3 novembre a Rotterdam, per il match con il Feyenoord. Se per Lautaro non ci sono speranze – per lui l’appuntamento è dopo la sosta, tra Atalanta e Stoccarda -, ci sono invece segnali confortanti in merito a Jones e Pavard, i cui rispettivi guai muscolari stanno avendo evoluzioni positive. C’è margine, insomma, per un rientro prima dello stop, quindi per lo scontro diretto con il Como dell’8 novembre".