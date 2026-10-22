Un gol di Carlos Augusto al 77' regala all'Inter, rimasta in dieci per l'espulsione di Alessandro Bastoni, una pesantissima vittoria contro lo Shakhtar Donetsk nella terza giornata di Champions League. Ecco alcuni dei giudizi pubblicati dal Corriere della Sera, in cui spicca chi ha fatto molto bene e chi invece non ha reso secondo le aspettative:

Martinez 7 – Si fa trovare pronto con una parata fondamentale nel finale del primo tempo e altri due interventi decisivi nella ripresa, contribuendo in maniera determinante alla vittoria nerazzurra.

Bastoni 4,5 – Schierato al centro della difesa, offre inizialmente una prestazione impeccabile, tra chiusure puntuali, qualità nel palleggio e lanci precisi. Poi, però, compromette tutto con due inutili spinte ai danni di Ocheretko, che gli costano l’espulsione.

Carlos Augusto 7,5 – Attento e solido in fase difensiva, cambia passo quando Dimarco lascia il campo, avanzando e trovando il gol che decide la partita. In questo momento rappresenta un valore aggiunto fondamentale per l’Inter.

Spence 5 – Si mette in evidenza con qualche accelerazione, ma commette troppi errori, soprattutto in fase difensiva. Una prestazione nel complesso deludente.

Dimarco 5 – Cerca di entrare nel vivo della manovra e di trovare soluzioni sulla fascia, ma non riesce a incidere come ci si aspetterebbe.

Thuram 7 – Impegna Ryznyk con due conclusioni di qualità, sulle quali il portiere avversario si supera. Offre inoltre un assist straordinario a Mkhitaryan, che non riesce a concretizzare l’occasione.

Mkhitaryan 7 – Il suo ingresso cambia il volto del finale: pennella un lancio spettacolare che manda Carlos Augusto in porta per il gol decisivo. Avrebbe anche l’occasione per firmare il raddoppio, ma non trova lo specchio.

Sezione: Rassegna / Data: Gio 22 ottobre 2026 alle 10:20
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.