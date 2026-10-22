Nonostante il successo in casa contro lo Shakhtar Donetsk, non mancano per Cristian Chivu i motivi di riflessione, al termine di una partita come quella di ieri sera. Fino al rosso per Bastoni, infatti, la prestazione dei padroni di casa è stata decisamente sotto tono.

"Un brutto primo tempo e per paradosso, ma neppure troppo, ha ritrovato se stessa, la sua anima di squadra folle, mai banale, quando, nel cuore della ripresa, si è ritrovata in dieci per il rosso a Bastoni. I tre punti raddrizzano la classifica Champions in chiave playoff, ma Cristian Chivu farà bene ad analizzare la prestazione nel complesso. Se guardiamo al gioco, non ci siamo ancora, e alcuni giocatori non performano, restano sotto standard. Altri, come Carlos Augusto, esplorano i propri limiti e li superano, però i rendimenti vanno equilibrati, per una media che deve essere superiore, pena altre sofferenze. Menzione speciale per Josep Martinez. La vittoria è in gran parte sua. Tre bellissime parate di "Pepo" hanno salvato l'Inter. "Pepo" è pazzo come l'Inter, non conosce medietà, tutto o niente".