Nonostante il successo in casa contro lo Shakhtar Donetsk, non mancano per Cristian Chivu i motivi di riflessione, al termine di una partita come quella di ieri sera. Fino al rosso per Bastoni, infatti, la prestazione dei padroni di casa è stata decisamente sotto tono.
"Un brutto primo tempo e per paradosso, ma neppure troppo, ha ritrovato se stessa, la sua anima di squadra folle, mai banale, quando, nel cuore della ripresa, si è ritrovata in dieci per il rosso a Bastoni. I tre punti raddrizzano la classifica Champions in chiave playoff, ma Cristian Chivu farà bene ad analizzare la prestazione nel complesso. Se guardiamo al gioco, non ci siamo ancora, e alcuni giocatori non performano, restano sotto standard. Altri, come Carlos Augusto, esplorano i propri limiti e li superano, però i rendimenti vanno equilibrati, per una media che deve essere superiore, pena altre sofferenze. Menzione speciale per Josep Martinez. La vittoria è in gran parte sua. Tre bellissime parate di "Pepo" hanno salvato l'Inter. "Pepo" è pazzo come l'Inter, non conosce medietà, tutto o niente".
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 11:02 Corsera - Inter, vittoria che alleggerisce. Ma i dubbi restano
- 10:48 La Nazione - Fiorentina-arbitri, c'è nervosismo: si temono altri errori contro l'Inter
- 10:34 TS - Bastoni, ennesima macchia. E al centro sembra depotenziato
- 10:20 Corsera - Le pagelle: Carlos il migliore, bene Martinez e Thuram
- 10:06 Inter Away Kit 2027/28, il ritorno del Biscione: le indiscrezioni sulla seconda maglia
- 09:52 Pagelle TS - È Carlos Meravigliao. A Spence serve tempo, Calhanoglu da 5
- 09:38 CdS - Inter, ancora due gare con l'infermeria piena. Tre recuperi entro la sfida al Como?
- 09:24 CdS - Inter-Shakhtar, Martinez da principale colpevole a eroe della serata
- 09:10 GdS - Lautaro da capitano vero: al fianco dei compagni prima e durante la gara
- 08:56 GdS - Anche nella vittoria, Chivu deve riflettere. Menzione speciale per Martinez
- 08:42 Moviola CdS - Osmer fiscale su Bastoni: paga solo l'interista. E si perde un rigore
- 08:28 Pagelle CdS - Thuram non si sottrae alla lotta, Mkhitaryan con un passaggio clamoroso
- 08:14 Pagelle GdS - Martinez smacchia i peccati, Bastoni ingenuo
- 08:00 Lo spirito cresce e l'Inter di Coppa rinasce nelle difficoltà: arriva il primo acuto in Champions
- 01:30 Galante: "VAR e arbitro? Occorre maggiore equilibrio. E ai miei tempi..."
- 00:11 Martinez a Prime: "Contento per tutta la squadra, so che devo sempre dare il massimo"
- 00:10 UCL, i risultati: sinfonia Como, prima vittoria per il LASK Linz
- 00:06 videoInter-Shakhtar 1-0, Tramontana esausto: "Non ce la faccio più. Bastoni ingenuo, Carlos e Pepo i migliori"
- 00:03 Akanji a ITV: "Non importa la posizione, ma aiutare la squadra"
- 00:00 L'Ambipur brasiliano spazza via la puzza di tonfo europeo
- 23:57 Chivu in conferenza: "Qualche danno la Champions l'ha creato, questa vittoria raddoppia l'autostima"
- 23:57 Barella a ITV: "Oggi era più importante essere funzionali che belli"
- 23:52 videoCarlos Augusto in mix: “Contento del mio periodo ma conta la squadra. Rinnovo? Ne stiamo parlando”
- 23:50 Inter-Shakhtar Donetsk, la moviola: Osmers perde il controllo quando sale l'agonismo in campo
- 23:43 Chivu a ITV: "C'era un po' di pressione per la situazione in cui ci siamo messi"
- 23:41 Shakhtar, Turan in conferenza: "Esperienza amara, mi aspettavo un risultato diverso"
- 23:41 Chivu a Sky: "Un po' di braccino è venuto. Ora c'è bisogno di tutti"
- 23:37 Chivu a Prime: "C'era un po' di preoccupazione, ma abbiamo saputo soffrire e sbloccarci"
- 23:35 Martinez a ITV: "Le mie parate? Dovevo aiutare con l'uomo in meno"
- 23:30 Carlos Augusto a ITV: "Oggi ho fatto lo scatto della vita, ma mezzo gol è di Miky"
- 23:27 Akanji a Prime: "Non era facile dopo l'espulsione ma abbiamo lottato da squadra"
- 23:26 Carlos Augusto a Sky: "Per il rinnovo state tranquilli, ho ancora 2 anni"
- 23:22 Inter-Shakhtar Donetsk, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 23:16 Barella a Sky: "Non so se è una vittoria meritata al 100%, però..."
- 23:14 Barella a Prime: "Spalle al muro abbiamo tirato fuori qualcosa in più. Miki come il vino"
- 23:05 Carlos Augusto a Prime: "Gol molto importante, ora dobbiamo continuare così"
- 23:03 Inter-Shakhtar Donetsk, le pagelle - Carlos, gli dei hanno deciso. Barella incompiuto
- 22:59 Carlos Augusto vince la battaglia di San Siro: l'Inter batte lo Shakhtar
- 22:56 Inter-Shakhtar, Fischio Finale - Rosso relativo: vittoria liberatoria dei nerazzurri in 10
- 22:55 liveIn DIRETTA con il POST PARTITA di INTER-SHAKHTAR. COLLEGAMENTO LIVE da SAN SIRO
- 22:04 Inter-Shakhtar, il Meazza risponde presente: oltre 73.300 spettatori
- 20:37 Maldera (Ct Ucraina): "Orgoglioso del mio ruolo. L'Inter deve stare attenta a..."
- 20:27 Marotta a Prime: "Il Psg ha perso le prime tre e poi ha vinto la Champions..."
- 20:23 Marotta a Sky: "Dobbiamo assolutamente vincere. La difesa? Dico..."
- 20:09 Zielinski a ITV: "Loro ottima squadra, dobbiamo pareggiarla a livello di intensità"
- 20:02 Pancaro: "L'Inter ha l'organico migliore in A. Poi c'è la Roma"
- 20:00 Chivu a Prime: "Dobbiamo ritrovare equilibrio in alcune situazioni. Martinez..."
- 19:50 Zielinski a Prime: "Champions un sogno, faremo di tutto per arrivare in alto"
- 19:47 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 19:33 Qui Fiorentina - Ranieri e Atta in bilico per la sfida contro l'Inter: i dettagli
- 19:31 Sky - Spence in rampa di lancio: possibile chance dal 1' stasera
- 19:19 GdS - Dalot nel mirino delle big italiane: ci pensano Milan, Juve e Inter
- 19:05 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: segui FcInterNews anche su Tik Tok
- 18:51 Non solo Inter e Milan: ecco un Atlante Digitale del calcio milanese
- 18:46 Youth League - Inter-Shakhtar Donetsk, gli Up & Down: Evangelista lascia il segno, Vukaj di gran classe
- 18:32 videoVukaj: "Grande emozione il primo gol in Youth League"
- 18:23 videoInter Primavera, Bigica: "Ottima vittoria per il morale. Vukaj? Bravo a sfruttare le occasioni"
- 18:09 Prezzi biglietti match in trasferta, il Milan: "Chiediamo a ogni club di Serie A di abbracciare un futuro più equo"
- 17:55 YOUTH LEAGUE, Inter-Shakhtar Donetsk 2-0: un gol per tempo per i nerazzurri
- 17:40 Van Diemen: "Ammiro Wullaert e Dumfries. Mi sono ispirata a Koster"
- 17:27 Venezia-Inter, ticketing e settore ospiti: le nuove disposizioni
- 17:13 GdS - Pepo-Provedel, giudizio a fine stagione. In Italia opzioni Stankovic e Palmisani
- 16:58 GdS - Inter-Shakhtar, fiducia a Martinez. Chance in campionato per Provedel
- 16:44 Stoccarda, Mittelstädt: "Non vedo l'ora di sfidare Bisseck, mia moglie è italiana e..."
- 16:30 Cassano: "Provedel buon vice e basta, non è un portiere fenomenale"
- 16:17 Sky - Inter-Shakhtar, due opzioni per la difesa: le probabili scelte di Chivu
- 16:02 videoShakhtar, Nicolini a FcIN: "Stasera avremmo voluto giocarcela alla pari"
- 15:48 Adani: "Inter, avanti con Pepo Martinez: io la penso come Chivu"
- 15:32 Romanò: "Sono andato a giocare in Polonia grazie a... Zielinski"
- 15:04 Di Napoli: "Scudetto, Inter favorita. Ma in Champions emergono fragilità"