L'Inter di Chivu è riuscita a sbloccarsi in Champions League, battendo a San Siro lo Shakhtar 1-0 nel match valido per la terza giornata della League Phase. Fabio Capello però, nel post partita negli studi di Sky Sport, ha avuto da ridire sul momento di forma della squadra nerazzurra.

"Nel primo tempo l'Inter non ha giocato. Credevo che con zero punti in classifica avrei visto in campo una squadra decisa agonisticamente, invece una partita giocata lentamente senza un pelo di pressing. Fino al 60esimo ha giocato alla stessa maniera, poi con i tre cambi la partita è cambiata, chi è entrato ha cambiato vigore. La cosa bella è quando è rimasta in 10 l'Inter perché lì si è rivisto dell'animo, volontà e voglia di non perdere".

"Bravo anche Martinez a salvare il risultato - aggiungo -. Dalla panchina Chivu ha letto bene la partita, però non può sempre aspettare un risveglio con i cambi, la partita dura 90 minuti, non 30. E ora le partite dell'Inter stanno durando 30 minuti".