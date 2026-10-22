Il successo sullo Shakhtar Donetsk ha rimesso l'Inter in pista per quel che riguarda il discorso qualificazione agli ottavi di Champions League. Secondo Football Meets Data, i nerazzurri non sono comunque tra le squadra più accreditate per vincere il trofeo. In testa c'è il Paris Saint-Germain al 22,2%, segue il Barcellona al 16,7% davanti al Real Madrid col 14,8%. L'Inter è nona con meno del 2%...

In compenso crescono le possibilità di entrare nelle prime sedici. I nerazzurri hanno ora il 53,4% di arrivare agli ottavi di finale, il 23,5% di centrare i quarti, il 9,9% di essere in semifinale, il 4% di giocare la finalissima e l'1,6% di battere tutte e diventare la squadra campione d'Europa.