Travolta dal Monopoli sabato scorso, l'Inter Under 23 di Stefano Vecchi cercherà di rifarsi nel secondo match interno consecutivo, anche se il test in programma sabato pomeriggio alle 14.30 al Breda è di quelli tosti in quanto arriva il Sorrento terzo in classifica a sei punti dalla capolista Potenza. Per l'incontro valido per l'undicesima giornata del girone C è stato designato come arbitro Gabriele Sciolti della sezione di Lecce, che avrà come assistenti Lorenzo Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto e Angelo Tomasi sempre della sezione di Lecce. Quarto ufficiale sarà Fabrizio Ramondino di Palermo, mentre Ionut Eusebiu Nechita di Lecco avrà il compito di gestire il Football Video Support.