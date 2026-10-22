Intervenuto ai TMW Radio, l'ex calciatore Paolo Stringara parla così del momento vissuto dall'Inter: "Non è strutturata per vincere la Champions? Non è che siamo al top, però non ci scordiamo che noi italiano riusciamo a tirare fuori sempre qualcosa di più. Un paio di anni fa è arrivata in finale con questi uomini. Contro il Real ha fatto un'ottima partita, al di là degli errori. Lo Shakhtar comunque è primo in classifica nel suo campionato.

L'Inter è prima in Italia e ha fatto vedere ottime cose con il Real. E' vero che il calcio italiano non è più quello di prima, però non è che siamo diventati brocchi. Non abbiamo soldi ma abbiamo altre cose che ci permettono di avvicinarci alle altre. Siamo indietro alle inglesi ma non tantissimo".