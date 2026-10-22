Finito puntualmente sul banco degli imputati per le sconfitte in Champions accusate dall'Inter nelle prime due giornate della League Phase, contro Real Madrid e Brugge, ieri sera Pepo Martinez si è riscattato alla grande mettendo la sua firma sulla vittoria fondamentale conquistata dai campioni d'Italia ai danni dello Shakhtar Donetsk. Il poritere spagnolo, già protagonista di un intervento decisivo in 11 contro 11 sul risultato di 0-0, ha messo i sigilli alla porta nel finale di gara in cui la squadra di Cristian Chivu ha dovuto resistere agli assalti degli avversari in inferiorità numerica per difendere il minimo vantaggio. "Grande vittoria di squadra", ha scritto l'ex Genoa all'indomani della sfida di San Siro.