Per fare le pulci al risultato, ci sarà tempo. Non sarà una vittoria roboante nei numeri come quelle ottenute da Roma, Napoli e Como, ma è un 1-0 che vale i primi tre punti in Champions League per l'Inter di Cristian Chivu, che oltretutto ha dovuto giocare parte della gara in dieci per l'espulsione rimediata con due gialli in poco più di due minuti da Alessandro Bastoni, proprio nel momento di maggior pressione della squadra nerazzurra. Che però riesce a contenere l'ondata dello Shakhtar Donetsk e a mettere al tappeto gli ucraini con una palla da maestro con la quale Henrikh Mkhitaryan manda in porta Carlos Augusto che non può fare altro che ringraziare e timbrare un successo fondamentale per classifica e morale. Nel momento forse psicologicamente più complicato, l'Inter l'ha sbloccata: l'auspicio è che possa essere un segnale per il resto della competizione.

IL TABELLINO

INTER-SHAKHTAR DONETSK 1-0

MARCATORE: 77' Carlos Augusto



INTER: 1 J. Martinez; 25 Akanji, 95 Bastoni, 30 Carlos Augusto; 99 Spence (59' 17 Diouf), 23 Barella, 20 Calhanoglu (59' 7 ZIelinski), 8 Sucic (73' 11 Luis Henrique), 32 Dimarco (59' 31 Bisseck); 14 Bonny (74' 22 Mkhitaryan), 9 Thuram.

In panchina: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 5 Stankovic, 45 Stante, 46 Bovio, 48 Mosconi, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu

SHAKHTAR DONETSK: 31 Riznyk; 17 Vinicius Tobias, 5 Bondar, 22 Matviyenko, 13 Pedro Henrique; 27 Ocheretko (73' 14 Isaque); 30 Alisson Santana (83' 99 Bruninho), 10 Pedrinho (32' 29 Nazaryna), 6 Marlon Gomes, 77 Mendoza (73' 11 Newertton); 9 Kauã Elias (73' 2 Traoré).

In panchina: 23 Fesiun, 8 Kryskiv, 18 Ghram, 20 Karavaiev, 25 Gabriel Carvalho, 37 Lucas Ferreira, 49 Luca Meirelles.

Allenatore: Arda Turan

Arbitro: Osmers. Assistenti: Gittelmann - Dietz. Quarto ufficiale: Exner. VAR: Schröder. Assistente VAR: Brand.

Note

Spettatori: 73.352

Espulso: Bastoni (I) al 69esimo per doppia ammonizione

Ammoniti: Ocheretko (S), Thuram (I), Bastoni (I), Marlon Gomes (S)

Possesso palla: 46%-54%

Tiri in porta: 5-2

Tiri totali: 11-8

Corner: 5-4

Recupero: 1°T 2', 2°T 3'.

RIVIVI IL LIVE

90' + 3 - FISCHIA OSMERS, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO!!! L'INTER SI SBLOCCA IN CHAMPIONS, IL GOL DI CARLOS AUGUSTO REGALA UN SUCCESSO PESANTISSIMO!!!



90' + 3 - Nazaryna prova il cross, Martinez esce e si accoccola la palla.

90' + 3 - Fallo di Thuram, ultimo pallone in mezzo per lo Shakhtar.

90' + 2 - Malinteso Carlos Augusto-Thuram, pallone buttato via.

90' - Si giocherà ancora per tre minuti. Barella prova un pallonetto dalla lunghissima distanza.

87' - Grandissimo Martinez che si tuffa sul primo palo e devia il tiro di Newertton. Poi replica sul successivo corner dicendo no a Matviyenko.

86' - Thuram clamoroso in questo finale, guadagnata una punizione importantissima.

85' - Ancora micidiale Carlos Augusto in chiusura su un avversario, applausi per lui.

84' - Thuram lancia Mkhitaryan davanti a Riznyk, ma l'armeno perde l'attimo giusto per colpire, poi controlla e prova in girata mandando fuori di poco.

84' - Grande copertura di Carlos Augusto che evita anche il corner, poi però lo Shakhtar recupera fino alla spazzata di Luis Henrique.

83' - Ultimi minuti per Bruninho, che rileva Alisson.

82' - Fallo su Mkhitaryan, mentre due giocatori dello Shakhtar restano a terra. San Siro perde la pazienza con gli ucraini.

78' - Prova la risposta lo Shakhtar con Ewertton che però era in fuorigioco.

77' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! CAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSS AUUUUUUUUUUUUUGUUUUUUUUUUUUSTOOOOOOOOOOOO!!!!

IL GOL DI CARLOS AUGUSTO: Palla da autentico maestro di Mkhitaryan che lancia lungo Carlos Augusto che controlla e beffa Riznyk con un tocco glaciale con l'esterno.

75' - Finisce la gara di Bonny, dentro Mkhitaryan.

73' - Nell'Inter fuori l'ammonito Sucic, in campo Luis Henrique.

72' - Nello Shakhtar dentro Traoré, Isaque e Newertton. Fuori Mendoza, Ocheretko ed Elias.

72' - Ammonito anche Sucic, prosegue la sagra di Osmers.

69' - Colpo di scena, espulso Bastoni! Punito col doppio giallo una manata in area Shakhtar su Ocheretko.

68' - Osmers vede un fallo in attacco dell'Inter, Marlon Gomes protesta e rimedia un giallo. Momenti di alta tensione.

67' - Ha il suo da fare Osmers a mettere ordine in un'area piuttosto affollata e concitata...

66' - Vola Riznyk a deviare in corner una conclusione pesante di Thuram. Tensione tra Bastoni e Alisson, il difensore nerazzurro viene ammonito.

65' - Bisseck interviene in modo energico su un avversario, Osmers lascia correre e arriva un cross controllato da Riznyk.

61' - Diouf prova il tiro di gran carriera sul cross di Thuram, che però era partito in fuorigioco.

60' - Finta di Bonny che poi calcia centrale su Riznyk. Prima, combinazione tra i nuovi entrati Diouf e Bisseck.

59' - Chivu cambia ben tre pedine: Zielinski dentro per Calhanoglu, Diouf per Spence e Bisseck per Dimarco.

58' - Prova il cross Sucic, tiro deviato e bloccato da Riznyk.

54' - Gioco di prestigio di Alisson che poi viene colpito da Thuram e frana su Carlos Augusto. Lo scontro causa qualche momento di nervosismo con Thuram protagonista. Il francese viene ammonito.

53' - Colpo al volto di Pedro Henrique ai danni di Barella, che resta a terra. Forse poteva starci un giallo.

51' - Lunga azione dello Shakhtar, la palla finisce a Tobias che dalla distanza punta la porta ma manda fuori.

50' - Dimarco prova un rischioso cambio di fronte per Spence, che viene anticipato.

48' - Bastoni duella con Mendoza, che alla fine ottiene la rimessa laterale.

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22.04 - L'Inter, dopo un rapido cambio di calzonicini di Thuram, batte il calcio d'inizio del secondo tempo: PARTITI!

22.03 - Le due squadre tornano in campo per il secondo tempo.

21.55 - Sono 73.352 gli spettatori presenti a San Siro questa sera.

HALFTIME REPORT - Resiste l'equilibrio dopo 45 minuti con un'Inter che si propone in un primo tempo dalla parabola discendente: buon avvio di gara, con piglio aggressivo e qualche occasione interessante, poi è lo Shakhtar che guadagna campo col passare dei minuti creando nella fase finale le occasioni più importanti con un'Inter che al contrario è diventata più remissiva. Ancora qualche sbavatura in difesa.

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45' + 2 - Osmers manda le squadre negli spogliatoi: Inter e Shakhtar Donetsk vanno a riposo sullo 0-0

45' + 2 - Henrique riesce ad anticipare Spence, ma finisce col regalare un corner all'Inter.

45' + 1 - Due di recupero.

44' - Ancora Shakhtar: Ocheretko riceve palla da corner dopo tocco di Bastoni e calcia mandando a lato di poco.

41' - Scambio Thuram-Barella, il passaggio di ritorno del capitano era interessante ma troppo difficile. Riznyk para.

40' - Gran riflesso di Martinez che toglie la palla dalla porta su colpo di testa di Bondar.

39' - Elias ruba palla e si accentra su leggerezza di Spence, per poi provare una conclusione di punta che frutta un corner.

36' - Primo giallo del match: è per Ocheretko che ferma Calhanoglu intento a lanciarsi in avanti.

32' - Cambio obbligato per Turan: fuori Pedrinho, dentro Nazaryna. Mendoza invece stringe i denti.

31' - Problemi per due giocatori dello Shakhtar, prima Mendoza poi Pedrinho.

30' - Bell'appoggio per Dimarco che poi prova a mettere in mezzo un pallone facile da controllare per Riznyk.

29' - Blitz di Henrique che riesce a servire Santana, anticipato da Martinez. Ma c'era comunque fuorigioco.

27' - Azione avvolgente degli ucraini, conclusa con un tiro di Mendoza murato col corpo da Calhanoglu.

25' - Akanji si addormenta e perde palla, contropiede Shakhtar neutralizzato da Bastoni con l'aiuto di Sucic.

23' - Bonny appoggia per l'accorrente Calhanoglu che calcia senza pensarci troppo: tanta potenza, nessuna precisione.

21' - Bonny riceve un lancio panoramico di Akanji, controlla ottimamente, si gira e tira: Riznyk respinge a terra.

19' - Barella si inserisce su un'azione da corner allungando la gamba e servendo Bonny che di prima intenzione calcia alto. Forse c'è stato un piccolo tocco di mano di Marlon Gomes sul precedente colpo di testa di Akanji, comunque irrilevante.

17' - Cross di Dimarco che arriva in area dopo un bello stop a seguire, il pallone viene però intercettato da Tobias che appoggia su Riznyk.

16' - TIro dalla distanza di un attaccante dello Shakhtar Donetsk, pallone alto.

13' - Ancora Spence prova due volte la conclusione in area, ribattuto in entrambi i casi.

12' - Altra occasione per Spence che perde l'attimo per colpire poi non riesce a dialogare con Dimarco.

11' - Spence prova a barcamenarsi in area, ma viene inghiottito dai difensori dello Shakhtar.

10' - Punizione di Calhanoglu, l'arbitro ravvisa un fallo in attacco di Akanji.

7' - Esce lo Shakhtar: Pedrinho lasciato con tanto campo a sua disposizione si accentra e calcia, il tiro viene smorzato e bloccato da Martinez.

5' - Kaua Elias prova a emulare Forbs e ripartire su azione di corner dell'Inter, i nerazzurri hanno imparato la lezione e vanno a fermarlo in tre. L'azione prosegue con tiro di Calhanoglu fuori.

3' - Errore in disimpegno di Ocheretko, Sucic raccoglie la palla e scambia con Bonny bravo a servire Thuram. Il tiro del francese viene respinto da Riznyk.

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21.01 - Tocca allo Shakhtar Donetsk il calcio di inizio del match: PARTITI!

20.59 - Barella e Matviyenko davanti a Osmers per il sorteggio.

20.57 - Inter e Shakhtar entrano in campo per il prepartita.

20.55 - Inter e Shakhtar nel tunnel che porta al campo. Giocatori arancioneri come di consueto con la bandiera ucraina sulle spalle.

20.49 - Il Como, nel frattempo, ha compiuto un'altra grande impresa schiacciando il Manchester United con un fantastico 4-1. Sta all'Inter completare il filotto italiano e ribaltare completamente le sorti sue e del nostro calcio dopo una settimana da quel brutto zero su quattro...

20.44 - Le due squadre sono tornate negli spogliatoi, a breve il calcio d'inizio. Raggiunge lo spogliatoio, in borghese, anche Lautaro Martinez.

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