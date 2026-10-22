L’Inter ritrova la vittoria in Champions League grazie a Carlos Augusto, ancora decisivo dopo il gol segnato contro il Bologna. Il brasiliano firma la rete che vale i tre punti contro lo Shakhtar, sfruttando un assist illuminante di Mkhitaryan nel momento più complicato della partita, con i nerazzurri in inferiorità numerica per l’espulsione di Bastoni. Ne parla stamattina La Repubblica.

Cambi decisivi

Il successo riaccende le speranze di qualificazione diretta agli ottavi: per entrare nelle prime otto del girone serviranno altri 13 punti nelle successive cinque partite. La squadra di Chivu, però, fatica a trovare ritmo e incisività, producendo poco nel primo tempo e soffrendo anche le iniziative degli ucraini. Nella ripresa i cambi, con gli ingressi di Diouf, Zielinski e Bisseck, portano maggiore energia, mentre l’espulsione di Bastoni rischia di compromettere tutto. Chivu reagisce inserendo Luis Henrique e soprattutto Mkhitaryan, decisivo nell’azione del gol.

Carlos vice... Lautaro

Tra i protagonisti spiccano anche le scelte iniziali dell’allenatore, che punta su Carlos Augusto e Bonny, entrambi in buona forma, e restituisce a Calhanoglu il ruolo di regista. Martinez risponde presente con una parata importante su Bondar prima dell’intervallo, mentre resta in attesa dell’esordio Provedel. Carlos Augusto emerge inoltre come una risorsa fondamentale in attacco durante l’assenza di Lautaro Martinez, destinato a saltare tutte le partite prima della sosta, compresi il derby, la trasferta contro il Feyenoord e la sfida con il Como. La vittoria completa il riscatto delle italiane in Champions, tutte vincenti dopo le quattro sconfitte del turno precedente. Per l’Inter arrivano tre punti preziosi e una ritrovata fiducia, ma la prestazione conferma la necessità di migliorare sul piano del gioco e della continuità.