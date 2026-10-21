Adesso c'è l'appuntamento da fissare in agenda: giovedì 29 ottobre a Milano Milan e Inter, che due giorni dopo saranno l'una contro l'altra nel derby, presenteranno il render ufficiale del nuovo San Siro realizzato dagli studi Foster + Partners e Manica. L'evento di presentazione è fissato alle 16:30 nella suggestiva cornice del Castello Sforzesco.

Dopo anni di discussioni, dibattiti, traversie anche legali, finalmente le due società potranno far vedere al pubblico quale sarà il volto del tanto anelato nuovo impianto, destinato a ospitare anche le gare degli Europei del 2032 che l'Italia organizzerà insieme alla Turchia. Sarà, secondo le specifiche conosciute, uno stadio da 71.500 posti, sviluppato su due anelli, con oltre 13mila posti premium. La relazione di fattibilità depositata da Milan e Inter al comune di Milano stima il valore nuovo San Siro in 2,149 miliardi di euro.