Le scelte di formazione definitive di Cristian Chivu per Inter-Shakhtar si conosceranno solo a ridosso della partita, dopo la riunione tecnica. Intanto, dal ritiro nerazzurro filtra l'indiscrezione secondo la qual Alessandro Bastoni potrebbe giocare come centrale difensivo in un trio completato da Carlos Augusto e Manuel Akanji. A centrocampo, spazio a Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e uno tra Henrikh Mkhitaryan e Piotr Zielinski, con Federico Dimarco e Andy Diouf a correre sulle fasce. In attacco, con l'inamovibile Marcus Thuram, ci sarà Ange Yoan Bonny, preferito a Francesco Pio Esposito dopo il gol di Bologna.

L'alternativa prevederebbe il solito terzetto difensivo, con l'inserimento dal via di Yann Bisseck e il conseguente slittamento di Carlos Augusto come quinto di sinistra. Lo riporta Sky Sport.