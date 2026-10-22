L’Inter conquista la prima vittoria nella Champions League 2026/27 e incassa i primi bonus legati ai risultati europei. Il successo per 1-0 contro lo Shakhtar Donetsk, firmato da Carlos Augusto a San Siro, permette alla squadra di Cristian Chivu di rilanciarsi nella competizione.

Secondo le stime di Calcio e Finanza, i ricavi nerazzurri dalla partecipazione alla massima competizione europea hanno già raggiunto 33,95 milioni di euro. Una cifra destinata a crescere in base ai prossimi risultati e al piazzamento finale nella fase campionato.

La partecipazione alla Champions League garantisce infatti a ciascuna delle 36 squadre qualificate 18,62 milioni di euro. A questa somma si aggiungono i premi per i risultati: ogni vittoria vale 2,1 milioni di euro, mentre un pareggio frutta 700mila euro. Il successo contro lo Shakhtar porta quindi nelle casse dell’Inter un bonus da 2,1 milioni.

Una parte significativa dei ricavi arriva inoltre dal cosiddetto value pillar, il sistema UEFA che distribuisce premi sulla base del valore dei diritti televisivi e del peso storico dei club. Per l’Inter, questa componente è stimata complessivamente in 32,02 milioni di euro, di cui 23,37 milioni legati alla quota europea e 8,65 milioni a quella non europea.

A determinare gli introiti finali saranno anche la posizione nella classifica della fase campionato e i risultati delle prossime partite. I nerazzurri avranno quindi la possibilità di incrementare ulteriormente i guadagni europei, a partire dalla trasferta contro il Feyenoord.