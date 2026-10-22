Dopo la vittoria fondamentale conquistata dall'Inter in Champions League piegando lo Shakhtar, Manuel Akanji ha applaudito la compattezza e l'unità dimostrate dalla squadra di Cristian Chivu, soprattutto quando si è ritrovata in svantaggio di un uomo, al 68', a causa dell'espulsione comminata ad Alessandro Bastoni: "Uniti fino al fischio finale. Una grande vittoria in Champions League", ha scritto il difensore svizzero su Instagram commentando l'1-0 di San Siro firmato da Carlos Augusto. 

Sezione: Focus / Data: Gio 22 ottobre 2026 alle 17:40
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.