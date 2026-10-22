Dal disastro della scorsa settimana con quattro sconfitte, a tutte vittorie nell'ultimo turno della League Phase di Champions League. L’en plein azzurro mancava da ben otto anni e rilancia le possibilità di accesso diretto agli ottavi di finale soprattutto per Inter e Como. I nerazzurri hanno ottenuto il successo più sofferto di giornata l’1-0 contro lo Shakhtar e nonostante questi siano i primi punti, gli esperti di William Hill – si legge su Agipronews - vedono a 3,50 un posto nella top-8, seguiti dal Como dei miracoli che al Sinigaglia ha letteralmente annientato il Manchester United, con la qualificazione senza playoff fissata a 4,50. Più staccate Roma e Napoli, che nella giornata di martedì hanno regolato con un poker lo Slovan Bratislava e il Bodo Glimt: offerto a 8,00 un piazzamento nelle prime otto per i giallorossi, quota che sale a 12,00 per De Bruyne e compagni.

Quote in discesa anche per la vittoria di un trofeo che al calcio italiano manca dal 2010, ma comunque i quattro club italiani sono molto lontani dai primi posti della lavagna. Passa da 35,00 a 25,00 su 888sport l’Inter, seguito a 30,00 dalla prima volta della Roma, con il Como a 36,00 e il Napoli a 46,00. Per gli esperti in testa c’è la coppia Psg-Barcellona, a 3,45, avversarie dell’ultimo turno con netta vittoria transalpina, seguite dalla finalista 2026, l’Arsenal, proposta a 4,90, con il Bayern Monaco, reduce dal pari proprio contro i Gunners, leggermente staccato a 5,20 e il Real Madrid di Mourinho a 6,50.