L’Inter ritrova la vittoria in Champions League battendo lo Shakhtar grazie al gol nel finale di Carlos Augusto, servito da Mkhitaryan. Un successo, sottolinea il Corriere della Sera, fondamentale per rilanciare il cammino europeo dei nerazzurri, reduci da 7 sconfitte in 8 partite e a secco di vittorie nella competizione da gennaio, quando avevano battuto il Borussia Dortmund. La squadra di Chivu, però, continua a mostrare limiti e incertezze, nonostante il risultato positivo.

Dubbi permanenti

Con quasi il 60% di possesso palla, l’Inter fatica a imporre ritmo e qualità alla manovra, pur costruendo due occasioni nitide nel primo tempo con Thuram e Bonny. Lo Shakhtar resiste, ma nel finale deve arrendersi alla rete di Carlos Augusto, già decisivo quattro giorni prima contro il Bologna. A complicare la serata nerazzurra è l’espulsione di Bastoni a metà ripresa, punito per una reazione ai danni di Ocheretko dopo un precedente contatto con Alisson. Decisivo anche Josep Martinez, autore di due parate nel finale sugli assalti degli ucraini, che evitano il pareggio e riscattano in parte gli errori commessi nelle sconfitte contro Real Madrid e Brugge. La vittoria restituisce fiducia all’Inter e alleggerisce la pressione su Chivu, ma non cancella i dubbi sulla tenuta europea della squadra, ancora frenata dalla paura di scoprirsi e dalla difficoltà nel trovare continuità di gioco.