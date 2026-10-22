L'ex difensore dell'Inter Fabio Galante ha parlato di come sono cambiati gli arbitraggi e l'ha fatto a RadioFirenzeViola: "Ai miei tempi non c'era tutta questa tecnologia a disposizione degli arbitri. È chiaro che errori così evidenti fanno dispiacere, soprattutto perché possono determinare il risultato di una partita. Non parlo soltanto della Fiorentina, ma anche di altri episodi che abbiamo visto nel corso delle ultime stagioni. A volte il VAR interveniva per contatti davvero minimi, mentre in altre circostanze, anche davanti a situazioni facili da valutare, non si interviene. Bisognerebbe trovare un maggiore equilibrio. L'arbitro può sbagliare, è normale, ma il VAR deve essere uno strumento in grado di correggere gli errori più evidenti", ha detto.